Menos trabalho informal

O Distrito Federal se tornou uma das unidades da Federação com menor número de trabalhares informais.

Está logo acima do antepenúltimo lugar. Mesmo assim, a taxa ainda é elevada, ficando em 33,8%. E, pior, entre 2020 e 2022, a informalidade na capital aumentou 5,2 pontos percentuais, efeito principalmente da pandemia.

Foi o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal que apresentou esses dados, nesta terça-feira, 22 no estudo “Trabalho Informal no Distrito Federal”, que observa como o mercado de trabalho se dividiu entre formal e informal, avaliando essa situação em diferentes grupos sociais. A distribuição da informalidade, porém, é desigual.

O Park Way é a região com menor incidência de informais no Distrito Federal, com 8,18%, nível observado apenas em países ricos. Já as regiões administrativas de baixa renda chegam a ter 40% de pessoas na informalidade.

Os homens são os mais afetados pela informalidade, com 34,6%, enquanto as mulheres apresentam menor participação (33%) na taxa devido ao nível de escolaridade.