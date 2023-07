Medalha para líderes comunitários

Os homenageados serão indicados pelas administrações regionais com base no tempo de dedicação à cidade

As medalhas de Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal, condecoração lançada pela Secretaria de Atendimento à Comunidade serão entregues nesta quarta-feira, 5, no auditório da Academia de Bombeiros Militar, no Setor Policial Sul.

Os homenageados serão indicados pelas administrações regionais com base no tempo de dedicação à cidade, além de comprometimento com o trabalho, responsabilidade que atribui a medalha é formado pela secretária de Atendimento à Comunidade; Clara Roriz, no papel de presidente; pelo secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, vice-presidente; e pelos secretários da Casa Civil; Gustavo Rocha; de Atendimento à Comunidade, Evaldo Rabelo, e pelo adjunto de Governo, Valmir Lemos de Oliveira.