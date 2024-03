Marco no combate às doenças infecciosas

Lair Guerra de Macedo Rodrigues teve papel decisivo na saúde pública brasileira

Indicada ao Prêmio Nobel da Paz pela Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a biomédica piauiense Lair Guerra de Macedo Rodrigues teve papel decisivo na saúde pública brasileira.

Professora de Microbiologia na Universidade Federal do Piauí (UFPI), e na Universidade de Brasília (UnB), foi uma das mais importantes figuras no combate à disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, no Brasil, entre as décadas de 80 e 90.

Após uma pós-graduação em Harvard, ela dirigiu o Programa de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde e foi nomeada para coordenar o Programa Brasileiro de Controle de DST/AIDS, referência mundial.

As ações do Programa contribuíram para esclarecer a população acerca dos métodos de prevenção e controle do HIV, além de reforçar a importância da fiscalização dos bancos de sangue e para garantir aos portadores do vírus acesso a tratamento digno. Lair faleceu em Brasília nesta quarta-feira, 13, aos 80 anos.

Deixa cinco filhos, 11 netos e um bisneto, além de um enorme legado que une Ciência e Humanismo, de valor incalculável para a sociedade brasileira.