Márcia Rollemberg no governo Lula

Ex-primeira dama do Distrito Federal, Márcia Rollemberg foi nomeada secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura.

É a segunda vez que ela exerce o cargo – a primeira foi entre 2011 e 2014, no governo Dilma.

O marido, ex-governador Rodrigo Rollemberg mandou um aviso: “conheço-a muito bem e sei de sua capacidade, de sua dedicação, de seu espírito público e do seu compromisso com a cultura e com o Brasil”.