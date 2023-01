Mais um recorde

O DODF desta sexta-feira,20, trouxe a exoneração de Rebeca Gusmão , atribuída a motivos pessoais, e a nomeação do sucessor Todi Moreno

Não chegou a durar 48 horas a passagem da nadadora recordista Rebeca Gusmão pela administração do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

O Diário Oficial desta sexta-feira,20, trouxe a exoneração de Rebeca, atribuída a motivos pessoais, e a nomeação do sucessor Todi Moreno. Ambos têm um ponto em comum, as insistentes candidaturas, sem êxito, à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

No ano passado, a polêmica Rebeca só conseguiu 1378 votos, pelo União Brasil. Já Todi Moreno – é o nome eleitoral de Izaias Soares Pereira – teve uma de suas piores performances. Concorreu pelo Republicanos, recebeu 1.932 votos e ficou na sexta suplência de bancada de apenas um distrital.