Mais dois campi para o Instituto Federal

Segundo ficou acertado, estão previstas as construções de dois campi, um no Sol Nascente e outro em Sobradinho, ainda neste ano

Em reunião na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a deputada federal Erika Kokay e os distritais Gabriel Magno e Ricardo Vale, todos do PT, reivindicaram ao ministro Alexandre Padilha a instalação de mais duas unidades do Instituto Federal no Distrito Federal.

Segundo ficou acertado, estão previstas as construções de dois campi, um no Sol Nascente e outro em Sobradinho, ainda neste ano.

“A reunião com o ministro foi muito boa e saímos com a certeza de que logo as unidades estarão instaladas”, afirma Gabriel.