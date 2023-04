Lojas abertas no 1 º de maio

É o que determina Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados do Comércio

Lojas de rua e de shoppings do Distrito Federal funcionarão normalmente na próxima segunda-feira, feriado de 1º de maio, dia do trabalho. É o que determina Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados do Comércio.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, observa que será um bom dia para quem pretende antecipar as compras para o dia das mães, 14 de maio.

Pesquisa indica que as vendas para a data devem crescer entre 14% e 16%, padrão próximo aos 15% do ano passado. Roupas, perfumes, calçados e flores devem ser os produtos mais vendidos.