Leila propõe renovação do PDT

A senadora brasiliense Leila Barros manifestou confiança de que o partido pode transformar o Distrito Federal

Ao assumir na noite desta terça-feira, 16, a presidência regional do PDT, a senadora brasiliense Leila Barros manifestou confiança de que o partido pode transformar o Distrito Federal em um lugar melhor para se viver.

Com base nas figuras históricas do PDT, avisou que agora “cabe a nós a missão de defender bandeiras fundamentais como a democracia, o trabalhismo, a educação, o combate às desigualdades e o desenvolvimento social”.

Leila acredita que “na defesa da democracia e de uma vida digna para todos é preciso ter lado estamos do lado dos que precisam de igualdade de oportunidades, de políticas públicas que transformam para melhor a vida das pessoas, de justiça social, de quem se importa com a dor do vizinho”.

Para ela, portanto, é preciso “haver diálogo e convergência entre partidos, movimentos progressistas, lideranças políticas e de todos que desejam ver o Distrito Federal melhor, para que os problemas sejam verdadeiramente enfrentados e solucionados”.

Aperfeiçoar lei de cotas

Antes da posse, Leila anunciou uma nova iniciativa parlamentar. Acha que o cenário nacional evidencia a necessidade urgente de políticas públicas que promovam a equidade racial. Assim, revelou, “estou comprometida a entregar um relatório que aperfeiçoe a Lei de Cotas, ação fundamental para garantir acesso à educação e oportunidades”.

Para a senadora, a equidade racial não é apenas uma questão moral, mas também uma necessidade para o desenvolvimento de uma nação justa e igualitária.