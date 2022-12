Leila presidirá o PDT brasiliense

Embora a mudança tenha sido avalizada pelo presidente nacional Carlos Lupi, abre a expectativa de uma alteração na postura ideológica do partido

A senadora brasiliense Leila Barros assumirá a presidência regional do PDT. No novo cargo manterá a dobradinha da eleição passada: seu vice, o advogado Guilherme Campelo será o secretário-geral do partido, embora seja um filiado recente, mas extremamente assíduo no dia-a-dia dos trabalhos.

Com isso, deixa a presidência regional um pedetista histórico, Georges Michel, que conviveu com o fundador Leonel Brizola. Permanecerá na executiva, o que garante, como dizia Brizola, o fio da História.

Como um fiador desse processo, o ex-deputado Joe Valle, candidato ao Senado este ano, presidirá a Fundação Alberto Pasqualini, o principal centro de estudos do partido – agora rebatizada como Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini.

Ambulâncias nas ruas

O governador Ibaneis Rocha colocou para rodar as novas ambulâncias do Distrito Federal. São 21 veículos equipados, que vieram do Ministério da Saúde. Para circularem, faltava a contratação do seguro emergencial, agora fechado pelo Buriti.

“Fizemos um grande empenho para ter logo esse contrato e garantir uma operação segura e adequada para esses veículos, que vão fazer grande diferença no atendimento à população”, avaliou nesta quarta-feira, 30, o governador.