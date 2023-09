Leila dá adeus a companheira de quadra

“Neste momento tão doloroso, é essencial lembrar do legado inspirador que Wal deixou para todos nós. Me apego às memórias que compartilhamos”

A senadora brasiliense Leila Barros sofreu o impacto da morte da antiga companheira de quadras Walewska, com quem compartilhou em especial de jogos internacionais da Seleção Brasileira de Volei. Ela conseguiu até uma imagem delas, juntas, em comemoração de vitória.

Walewska morreu em São Paulo, aos 43 anos. Leila disse que “com o coração profundamente abalado, lamento a perda da minha querida amiga companheira de quadra, Walewska. A dor e a tristeza que sinto neste momento são indescritíveis, e sei que muitos compartilham desse sentimento”.

A senadora lembrou que “na defesa das cores do Brasil, conquistamos vitórias e superamos desafios e, neste momento tão doloroso, é essencial lembrar do legado inspirador que Wal deixou para todos nós. Me apego às memórias que compartilhamos buscando algum conforto nesse momento de extrema tristeza”.