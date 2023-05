Júlio César Ribero fica na Câmara

De todo jeito, Júlio César permanece na Câmara, muito presente por sinal. E sua equipe vai tocando a Secretaria do Esporte

Anunciado secretário do Esporte do Distrito Federal no final do ano passado, o deputado brasiliense Júlio César Ribeiro só se afastou da Câmara após tomar posse do novo mandato, em 1º de fevereiro. Ainda demorou alguns dias para dar lugar ao suplente, professor Paulo Fernando. Assumiu, colocou sua equipe na Secretaria, imprimiu diretrizes ao trabalho.

No dia 18 de abril, porém, reassumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados. Tinha pela frente uma série de votações importantes para o governo e seu partido, o Republicanos, emitia já uma série de sinais desencontrados.

Por exemplo, votou com o governo ao pedir urgência para a Lei das Fake News, mas contra na recuperação do Marco do Saneamento. Júlio César é considerado um voto mais afinado com as diretrizes da cúpula dos Republicanos do que o suplente.

