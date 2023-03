Juiz da Caixa de Pandora sob investigação

Operação Caixa de Pandora, aquela que teve dezenas de acusados no Distrito Federal e levou à prisão do então governador José Roberto Arruda

O Conselho Nacional de Justiça abriu investigação sobre a conduta do juiz Fernando Brandini Barbagalo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos processos referentes à Operação Caixa de Pandora, aquela que teve dezenas de acusados no Distrito Federal e levou à prisão do então governador José Roberto Arruda.

A investigação do CNJ está nas mãos do corregedor nacional, ministro Luis Felipe Salomão. Ele já solicitou informações ao Tribunal de Justiça, fixando prazo de 15 dias.

Quer dados também sobre outros juízes que passaram pelo processo. O motivo seria a demora para julgar os recursos. Afinal, o processo envolvendo a Caixa de Pandora se arrasta desde 2009.