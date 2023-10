Já são seis na bancada

O governador Ibaneis Rocha receberá o distrital oficialmente, na sede do MDB

O Buriti antecipou sinal verde e o distrital Daniel Donizet, que teve uma saída tumultuada do PL, filia-se nesta quinta-feira, 5, ao MDB. Com isso a bancada passa a contar com um quarto da Câmara Legislativa.

Além dos eleitos originalmente – Wellington Luiz, João Hermeto e Iolando Almeida – o partido passa a contar com Doutora Jane Klebia, Jaqueline Silva e, agora, Donizet. O governador Ibaneis Rocha receberá o distrital oficialmente, na sede do MDB