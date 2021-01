Izalci quer profissionais da reserva em atividade nas ruas

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Com o objetivo de ampliar a capacidade operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Distrito Federal, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF/foto) apresentou um projeto de lei para que os profissionais da reserva dessas corporações possam atuar nas atividades-fim, o que inclui o trabalho nas ruas.

Efetivo – Atualmente, quem está na reserva só pode desempenhar atividades administrativas. Na sua justificativa, Izalci informa que a PM e o Corpo de Bombeiros atuam no DF “com apenas metade do efetivo previsto em lei”. Destaca, ainda, que o GDF não tem previsão para recomposição dos cargos.

“Vantagem” – “A volta à atividade desses profissionais configura enorme vantagem para o Estado, que se beneficia da experiência e do conhecimento dos policiais, além de permitir grande economia aos cofres públicos”, tem defendido o senador.

Lançamento

Sem aglomerações e com os cuidados sanitários necessários, profissionais da área de Comunicação e Cultura se reuniram na Asa Sul, próximo do final do ano, para o lançamento do livro do escritor Fernando Luz, intitulado “Cães de Louça Também Rosnam”.

Homenagem – Trata-se da primeira incursão de Luz, jornalista que tem passagem por vários jornais, TVs e assessorias de imprensa, na literatura. A obra está sendo vendida há meses com entrega pelo correio, por conta da pandemia. O encontro em Brasília foi só uma homenagem dos amigos, já que Fernando mora atualmente em Goiânia.

Acidente

Vários parlamentares do Distrito Federal manifestaram solidariedade para com o deputado federal Célio Moura (PT-TO), vítima de um acidente no final de semana que resultou na morte do seu irmão, Marcilon Moura.

Estável – Célio foi transferido ontem para Brasília onde está hospitalizado. Seu estado é considerado sério, porém estável. O acidente aconteceu na BR-153, entre as cidades de Araguaína e Nova Olinda, no Tocantins.

A toda

O secretário de Cultura e Economia criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, começou 2021 a toda. Além de ter trabalhado até tarde do dia 31 para viabilizar os últimos pagamentos referentes à Lei Aldir Blanc para os artistas da cidade, Bartô, como é mais conhecido, também trabalha no projeto de revitalização de conjuntos históricos.

Licitação – Ele anunciou que já está sendo elaborado um termo de referência para licitação de obras que irão revitalizar o Conjunto Fazendinha, localizado na Vila Planalto. O trabalho na área atende a uma cobrança feita pelo MPDFT ao GDF, como forma de evitar o desabamento do complexo.

Posse

O deputado Distrital Claudio Abrantes (PDT) ficou particularmente feliz por ter assumido a presidência da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF), da Câmara Legislativa do DF (CLDF), na última sexta-feira (1). Durante a posse, ele destacou a importância da questão fundiária do DF para o desenvolvimento de Brasília.

Missão – “Essa nova função dentro da Câmara Legislativa é uma honra para mim. Assumo a missão com foco e determinação”, frisou. A CAF é o colegiado que analisa matérias sobre parcelamento do solo e criação de núcleos rurais, normas de construção e mudança de destinação de áreas, além de outros temas voltados para habitação.

Desafio – Abrantes já integrou a comissão nos anos de 2011 e 2012. “Um dos nortes que temos é a modernização das cidades do DF. A expansão das manchas urbanas, a ponto de espremer a população e comprometer a oferta dos serviços públicos é um dos desafios”, afirmou o distrital.

Clonagem

As quadrilhas de fraudadores de aplicativos não deixaram em paz nem mesmo o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos). Ele prestou queixa na PCDF domingo (3) para denunciar a clonagem de sua conta de WhatsApp.

Mensagens falsas – Delmasso, que é vice-presidente da CLDF, foi informado do caso por amigos, que viram mensagens falsas no seu nome em grupos de evangélicos. Além de fazer formalmente a denúncia, também apagou e refez sua conta no WhatsApp.

Atuação

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) compartilhou nas redes sociais o resultado de uma pesquisa de opinião estimulada que o aponta em primeiro lugar como o distrital mais atuante do Distrito Federal.

Listagem – A pesquisa foi realizada recentemente pela empresa Exata OP. Vigilante é seguido numa lista, pela ordem, pelos deputados distritais Fernando Fernandes (PROS) e Rafael Prudente (MDB).

Reviver

O ex-deputado federal Tadeu Filipelli (MDB) – atual presidente da Fundação Ulysses Guimarães – visitou, na última semana, a sede do projeto social Reviver, que atua no Distrito Federal em áreas diversas de várias regiões administrativas.

Catadores – Filipelli também se reuniu com o diretor adjunto do SLU, Rômulo Barbosa, e com representantes da associação dos catadores de materiais recicláveis, para ver a possibilidade de serem disponibilizados galpões específicos para esses trabalhadores.

Prorrogação

A Caixa Econômica reforçou internamente a prorrogação do Projeto Remoto Excepcional do banco até o dia 31 de janeiro. Dessa forma, todos os empregados que estão em home office, prioritariamente os que compõem o grupo de risco e o ampliado Caixa, continuarão trabalhando de casa este mês.

Compromisso – A prorrogação foi um compromisso assumido pela Caixa durante a mesa de negociação no último dia 3 de dezembro, com os trabalhadores. O home office vem sendo defendido pela Fenae, movimento sindical e entidades representativas da categoria enquanto perdurar a pandemia.

Surpresa

Causou surpresa para muitos deputados o balanço de produção legislativa da Câmara em 2020, anunciada no final do ano. Foram aprovadas 180 propostas no total. Destas, 81 projetos de lei, 53 medidas provisórias, 9 projetos de lei complementar e quatro PECs. Além de 22 projetos de decreto legislativo e 5 projetos de resolução.

Divergências – A quantidade fez com que o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciasse o ano como “o mais produtivo da década”. Entre analistas legislativos, porém, tal performance não pode ser interpretada exatamente dessa forma.

Sem debates – A produtividade foi observada pelo fato de as sessões terem sido remotas e de, dentro da pauta, terem sido priorizadas matérias que não exigiam muito debate. Mas os temas mais ácidos ficaram para apreciação em 2021. O ponto positivo, entretanto, foi marcado pelas várias propostas para combate à pandemia, todas aprovadas.