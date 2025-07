Izalci ataca o Supremo

Entusiasmado pela recepção que teve na manifestação bolsonarista de São Paulo, o senador brasiliense Izalci Lucas, do PL, partiu nesta terça-feira, 1º, para uma correção de rumos do Supremo Tribunal Federal.

“Tudo pode… desde que você seja ministro do STF”, explicando: “Juiz pode abrir inquérito? Não. Pode investigar? Também não. Pode ser vítima, acusador e julgador ao mesmo tempo? Muito menos!”. Mas no Brasil de hoje, as regras parecem não valer para todos.

“O que estamos vendo é um desequilíbrio institucional perigoso — e a democracia exige limites, inclusive para o Supremo”, concluiu.