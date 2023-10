Iprev promete chamar aprovados no concurso

O objetivo da reunião foi debater a gestão do Instituto e esclarecer alguns questionamentos

Autora interina

Em audiência pública realizada no início desta semana, a direção do Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev) firmou, com a Comissão de Fiscalização, Gestão, Transparência e Controle da Câmara Legislativa (CLDF), o compromisso de nomear os 65 aprovados no último concurso público para o órgão. O objetivo da reunião foi debater a gestão do Instituto e esclarecer alguns questionamentos.

Ao ser questionada durante a audiência pública pela deputada Paula Belmonte (Cidadania) a respeito da demanda dos aprovados, a diretora-presidente em exercício do Iprev, Raquel Galvão), garantiu que os novos servidores deverão começar a trabalhar em breve.

“O Iprev está sendo totalmente organizado para receber os 65 novos concursados. Ainda nesta semana o Diário Oficial do DF vai publicar o crédito no valor de R$ 1,75 milhão que vai viabilizar as nomeações”, afirmou a titular.

Falta computadores

Foi informado pelo órgão, contudo, a dificuldade de receberem os novos servidores que aguardam nomeação devido a falta de, até, computadores para eles.

A deputada, por sua vez, destinou uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 100 mil ao Iprev, para contribuir com a compra desses computadores.

“Sabemos que há crédito disponível para as nomeações e vamos fazer uma força-tarefa para que esses servidores sejam chamados. Se foi feito concurso, se existem aprovados e se existe orçamento, então o Iprev tem que chamar essas pessoas que se dedicaram tanto para passar na seleção”, observou Belmonte.