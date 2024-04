Investimentos no Sol Nascente

Depois de todo o agito em torno da ação do presidente Lula no Sol Nascente, o governador Ibaneis Rocha – que não esteve no evento – resolveu lembrar que, desde 2019, seu governo investiu R$ 630 milhões na região de Sol Nascente/Pôr do Sol para atender aos 95 mil moradores com saneamento básico, água, energia, obras de infraestrutura e serviços essenciais.

Desse dinheiro, R$ 285 milhões foram aplicados em obras já concluídas e outros R$ 346 milhões estão nas obras em andamento. Para Ibaneis, “esses esforços são fundamentais para melhorar a vida da população e reforçar nosso compromisso com aqueles que mais precisam”.