Investimento em segurança pública

Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu espaço para mais investimentos na formação das forças de segurança pública do DF.

De olho nessa oportunidade, a distrital Paula Belmonte já está cobrando do GDF que assine logo o termo de adesão com a União para que policiais militares, civis e penais; bombeiros militares; integrantes dos órgãos oficiais de perícia; e guardas municipais tenham acesso à Bolsa-Formação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

A formação será feita por meio de três cursos de especialização. “Se existe essa possibilidade e o DF precisa reforçar sua segurança, por que não colocar logo em prática um benefício que só vai melhorar a atuação das nossas forças de segurança?”, avalia a distrital, autora da Indicação nº 21461/2023, que sugere a adesão urgente do Distrito Federal a essa medida.