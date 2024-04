Intervenção em instituto de cardiologia

Em reunião com todos os deputados distritais realizada na Câmara, o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF) relatou que uma intervenção no Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF (ICTDF) ocorreu após o Iges fazer visitas técnicas no local e constatar irregularidades.

Os deputados de oposição, Max Maciel (PSol), Fábio Félix (PSol), Dayse Amarilio (PSB) e Gabriel Magno (PT), pediram ao Iges, via ofício, informações documentais detalhadas sobre as falhas encontradas e quais providências foram tomadas pelo Iges ao tomar conhecimento dessas irregularidades e antes da intervenção.

Os parlamentares solicitaram os extratos das contas do ICTDF, os relatórios de acompanhamento do contrato de gestão e as justificativas para a ausência de contratos entre a Secretaria de Saúde do DF e o Iges-DF em relação a realização de transplantes. O Projeto de Lei nº 1.065/2024, de autoria do Governo do Distrito Federal (GDF), que autoriza o Iges a gerir e manter o ICTDF, foi apresentado na semana passada e aguarda deliberação.

Clima estranho no ar

A bancada governista já foi mais solícita com as questões relativas ao Iges. Há algo de errado com a base. Na reunião dos deputados com o presidente do Iges e a secretária de Saúde, deputados da base reagiram negativamente à proposta que transfere a administração do IC ao Iges.

Mesmo aliados leais como o pastor Daniel de Castro evitaram se comprometer e Thiago Manzoni alegou que haverá “vidas ceifadas” caso a proposta se concretize. Foram apoiados por Gabriel Magno, do PT, ou Fábio Félix, do PSOL. Chico Vigilante não se opôs. No final, o presidente da Câmara, Wellington Luiz, admitiu que não tinha como votar isso agora.