Ibaneis festeja e avisa que fortalecerá o MDB

O governador Ibaneis Rocha aproveitou encontro da executiva nacional do MDB, no Distrito Federal, para agradecer o trabalho dos senadores brasilienses e dos deputados federais. Com eles, disse, “nós conseguimos retirar a proposta que existia de incluir no arcabouço fiscal o Fundo Constitucional”.

Citou especialmente o apoio do senador Omar Aziz e todos os demais senadores da Republica. Referindo-se à mutilação do fundo, mostrou que “isso ia prejudicar muito a nossa cidade e, com o trabalho conjunto de todas as lideranças políticas e com apoio integral do MDB, retiramos.

Ibaneis fez questão de lembrar, porém, que o processo ainda não está encerrado, pois precisa passar mais uma vez pela Câmara dos Deputados. Referindo-se ao líder do MDB na Câmara e ao presidente nacional do partido, que também é deputado federal, alertou: “agora, vamos precisar muito do Isnaldo Bulhões lá na Câmara, do Baleia Rossi, pois o projeto estará sendo votado pelos deputados e vamos unir todos em torno dessa proposta que mantém o Distrito Federal em pleno funcionamento”.

Uma cidade emedebista

Dirigindo-se ao comando nacional do MDB, Ibaneis falou de sua “alegria de ser emedebista”. Lembrou que “é o meu primeiro partido, estou no meu segundo mandato de governador da cidade, e Brasília é uma cidade eminentemente emedebista desde Joaquim Domingos Roriz, aí incluindo Tadeu Filippelli”, que presidiu o partido e foi vice-governador. Referiu-se também à expansão local do partido.

“Nós já somos a maior bancada da CLDF, com a filiação da deputada Jaqueline Silva, e vamos ampliar amanhã, 22, com a filiação da Doutora Jane Klebia”. Com isso, calculou Ibaneis, “nós passamos a ter uma bancada expressiva na nossa cidade e o MDB cada vez cresce mais com mais filiações”.

O governador prometeu também trabalhar muito para ajudar “os nossos prefeitos” no ano que vem. “Nós não temos eleição municipal aqui no DF, mas temos a disposição de levar essa toada do MDB junto com o Entorno aqui da nossa região de Goiás, de Minas Gerais, todos esses que estão próximos e que se utilizam dos serviços aqui da nossa capital”.

Estrela em ascensão

Ibaneis reservou um agrado especial ao governador do Pará, Helder Barbalho, que aproveitou a reunião da executiva nacional do MDB para defender que o partido abrace a bandeira da COP 30, a cúpula mundial do clima acontecerá em Belém em 2025.

O encontro vai debater alternativas e estratégias de preservação da Amazônia. Filho do senador Jader Barbalho, em segundo mandato no governo e irmão do ministro das cidades Jader Barbalho Filho, ele tem sonhos altos para o futuro e quer contar com o partido.

Não por acaso, tem sido mencionado como possível vice de Lula em 2026 ou mesmo como presidenciável do partido. Ibaneis pisou no acelerador: “Alegria estar aqui com o governador Helder Barbalho, que está fazendo um belíssimo trabalho, seja na pegada da COP, mas também dentro do Fórum de Governadores, pois ele é muito ativo no Fórum”.