Ibaneis faz rush de obras

Com a vice Celina Leão entregou um novo campo de grama sintética para as crianças da Vila Telebrasília

Até pouco antes da cerimônia de diplomação dos eleitos na eleição deste ano o governador Ibaneis Rocha conduziu um rush de entregas de obras ou de inspeções a trabalhos em andamento.

Começou na sexta-feira e seguiu pelo final de semana. Com a vice Celina Leão entregou um novo campo de grama sintética para as crianças da Vila Telebrasília – é um entre mais de 50 campos já entregues por ele desde o começo da administração.

Também examinou a obra da creche que está sendo construída e que deve ser entregue no meio do ano. Entregou também a requalificação urbana da Avenida Paranoá, com novos estacionamentos, calçadas, drenagem e ciclovias, que custaram R$ 20 milhões. Agora, espera o fim das chuvas para asfaltar toda a área.