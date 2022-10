Hora de fortalecer o partido

Mais fraca, a chapa para a Câmara dos Deputados não conseguiu atingir o quociente eleitoral e não terá nenhuma cadeira de deputado federal

Terceiro colocado na eleição para governador do Distrito Federal, o ex-senador Paulo Octávio pretende fortalecer o partido que preside, o PSD, mas não quer fazer oposição, nem no plano local, nem no plano nacional. O PSD brasiliense elegeu dois deputados distritais. A esperança era fazer três, mas não deu.

Paulo Octávio admite que o resultado ficou aquém das expectativas e acredita que isso se deve a que fez campanha sem um candidato a presidente – a direção nacional do PSD evitou apoiar qualquer nome – e também sem um candidato forte a senador. Houve até a possibilidade de apoiar a ex-ministra Damares Alves, mas a ideia não foi adiante.

À última hora o PSD indicou para o Senado o desembargador aposentado Carlos Rodrigues, que nunca disputou eleições e não chegou a 10 mil votos. Diante da polarização e do prejuízo causado por ela aos partidos moderados, os resultados ficaram abaixo do esperado.

André Kubitschek apostará na carreira política

Filho de Paulo Octávio e bisneto do presidente Juscelino Kubitschek, André Kubitschek estava em todas as listas de favoritos para ocupar uma cadeira de deputado federal. Teve 20.702 votos e ficou em 18º lugar. Foi prejudicado pela legenda.

Existe a tese de que, caso assumisse o palanque do presidente Jair Bolsonaro, teria sido eleito com facilidade. Isso, porém, estava fora dos planos.

Mas as avaliações indicam que André Kubitschek passou no teste, dedicou-se à campanha, afinou o discurso e deverá permanecer na vida pública, inclusive com nova candidatura no futuro.