Hora da prisão perpétua

Chocadíssimo com o assassinato de quatro crianças pequenas em Blumenau, o distrital Chico Vigilante avisa que está na hora de pensarmos em situações especiais para decretação de prisão perpétua no Brasil.

Acha que não dá para assistir passivamente a isso que estamos vendo. O mundo inteiro está chocado.

“Eu defendo os direitos humanos, mas acho que os responsáveis por esse tipo de crime não têm cura, e certamente esse tipo de besta está se espelhando em situações semelhantes que têm acontecido com certa frequência e até virando costume nos Estados Unidos”, previne Chico Vigilante.

Para combater criminosos nas escolas

Nem bem se ficou sabendo do ataque insano da creche de Blumenau, com quatro criancinhas mortas, e o distrital Robério Negreiros apresentou um projeto que, segundo ele, deve prevenir que tragédias semelhantes ocorram no Distrito Federal.

Pela proposta, todas as creches e unidades de ensino da capital deverão dispor de policiamento ostensivo permanente tanto no entorno quanto no interior dos estabelecimentos.

Isso vale para todo o período de funcionamento de creches e escolas. Mas não para aí. Todas as creches e escolas contarão também com o que Robério chama de “agentes de segurança educacional, com capacitação em técnicas de defesa pessoal e artes marciais, de forma permanente e em todos os turnos escolares e circulando constantemente nas dependências escolares”.

Não há, porém, uma estimativa do número de profissionais necessário, nem do custo da medida. É para se pensar.