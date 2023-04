Homenagem à Via Sacra

Em Planaltina, essa representação já é tradição e envolve a participação de centenas de atores voluntários da comunidade

Eleito principalmente com os votos de Planaltina, o distrital Pedro Paulo, que adotou o nome eleitoral de Pepa, promoverá, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Via Sacra da cidade.

O evento será às 19h desta quinta-feira, 27, de abril, às 19h, no Plenário da Câmara. Só para lembrar, a Via Sacra é uma encenação que reproduz a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Em Planaltina, essa representação já é tradição e envolve a participação de centenas de atores voluntários da comunidade.

O evento acontece no Morro da Capelinha, um ponto histórico da cidade. Pepa destacou a importância do espetáculo para a cultura e a religiosidade do local, ressaltando o empenho dos organizadores e voluntários que têm mantido viva essa tradição por tantos anos.

O parlamentar também reforçou o compromisso em valorizar e preservar o patrimônio cultural e religioso do Distrito Federal.