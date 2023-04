Homenagem à Polícia Civil

A questão salarial da categoria, previsivelmente, foi tema da reunião

Vestida a caráter, com o uniforme da Polícia Civil, a distrital Jane Klebia reuniu a Câmara Legislativa para celebrar o Dia do Policial Civil do Distrito Federal. Doutora Jane, que é delegada da Polícia Civil do DF, presidiu a sessão com quase 200 convidados e entrega de Certificado de Honra ao Mérito para 100 policiais veteranos e da ativa.

A questão salarial da categoria, previsivelmente, foi tema da reunião. Com uma fala embargada, Jane Klebia obsevou: “dizem que somos muito durões, mas hoje eu estou muito emotiva. Estou muito emocionada por realizar essa sessão solene aqui no Complexo da PCDF.

Me sinto em casa e fiz questão de vir de uniforme, que para mim é minha segunda pele. Coloquei meu distintivo e estou aqui muito feliz por estar com vocês”, afirmou.