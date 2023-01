Hip hop como patrimônio

Acredita o distrital que a cultura hip hop tem uma importância fundamental para as periferias do Distrito Federal

Após uma reunião com porta-vozes do segmento, o distrital Max Maciel protocolou projeto para declarar o hip hop patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal.

“É a partir desse movimento que uma geração inteira expressa sentimentos e indignações contra uma sociedade extremamente discriminatória”, acredita o distrital.

Se em Brasília, na década de 1980, o rock foi a principal referência da música local, nas quebradas do DF o rap tocou a vida de muitos jovens. Esse papel, afirma Max Maciel, precisa ser valorizado.