Hermeto faz festança pós-eleição

Foi com uma festa com mais de 2.500 pessoas no Clube da Saúde que o distrital Hermeto comemorou sua reeleição e, também, seu aniversário de 65 anos.

Apareceram por lá os distritais Robério Negreiros e Jorge Vianna, o secretário executivo de Relações Parlamentares Mauricio Antônio do Amaral Carvalho, o diretor-geral do DER Fauzi Nadir e Lucas Kontoyanis, presidente regional do PMN, com direito a feijoada e pagode ao som de bandas locais.

Hermeto foi reeleito com quase o dobro do números de votos da sua primeira eleição em 2018.

Foram 20.332 votos provenientes de diversas regiões administrativas do DF.

Subtenente aposentado da Polícia Militar, Hermeto acredita ter recebido grande votação de integrantes da Segurança Pública.