Grass fala de abuso sexual de crianças

O distrital Leandro Grass, segundo colocado na eleição para governador do Distrito Federal, participou nesta segunda-feira, 14, do lançamento do Manifesto pelo Fim da Violência, o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, em São Paulo.

O ato ocorreu no auditório da Pontifícia Universidade Católica. Ao lado de Janja, mulher do ex-presidente Lula, Grass comentou o caso das adolescentes venezuelanas de São Sebastião. Lembrou que, após a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o “pintou um clima”, sua primeira iniciativa foi denunciar o caso à Procuradoria Geral da República, “notificando para que a conduta do presidente da República fosse, no mínimo, avaliada”.

A segunda, disse, foi acionar a Defensoria Pública, porque essas meninas foram muito assediadas. Houve ainda, segundo Grass, “um assédio político, especialmente por parte da eleita senadora Damares, da primeira dama, Michelle, e outras figuras que tentaram utilizar aquelas meninas e suas famílias para subverter aquilo que o próprio presidente tinha falado”.