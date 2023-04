Grass ataca Bolsonaro

O ex-presidente disse que estava sob efeito de medicamentos, pois tinha acabado de receber alta após ser internado

Ex-candidato ao Buriti, o ex-distrital Leandro Grass debruçou-se nesta quarta-feira, 26, sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal.

Impressionou-se em especial com a explicação dada por Bolsonaro para a postagem e compartilhamento de um vídeo que questionava o sistema eleitoral, após o pleito de 2022.

O ex-presidente disse que estava sob efeito de medicamentos, pois tinha acabado de receber alta após ser internado para tratar uma obstrução intestinal, e tinha sido medicado com morfina.

Foi tudo feito “sem querer”. A explicação foi depois confirmada pelo seu advogado, Cunha Bueno, concluindo que Bolsonaro compartilhou o vídeo de forma “equivocada”, tanto que, “pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem”.

Para Leandro Grass, hoje abrigado no governo Lula como presidente do IPHAN, “o covarde não é capaz de assumir nem as mensagens que manda no celular”.

Grass concluiu que houve “clima terrível no depoimento”. A mensagem foi avaliada como um sinal de que Bolsonaro pode ter estimulado os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília e foi praticamente o único tema do depoimento.