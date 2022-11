Geografia da Região Metropolitana

Agora deputado federal eleito, o distrital Reginaldo Veras lança no dia 8 de novembro, às 19h, o livro “Distrito Federal + RIDE – História, Geografia e Sociedade”. É uma ação conjunta com o também professor Jefferson Urani. A edição do livro foi ampliada e conta com mais de 300 questões de DF e RIDE comentadas. Será no Stoll Rock Bar, em Taguatinga. Só para lembrar, Reginaldo Veras é geógrafo, pós-graduado em Ecoturismo e Educação Ambiental e ministra aulas de Atualidades e DF/RIDE há mais de 30 anos, como professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal.