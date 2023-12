Futebol de Salão volta ao calendário esportivo

O troféu do campeão foi batizado com nome da parlamentar. A competição ocorre no Taguaparque até 7 de janeiro

A senadora brasiliense Leila Barros anunciou que, após três anos de pausa por causa da pandemia da covid, o Torneio Arimateia de Futsal voltou a marcar presença no calendário esportivo do Distrito Federal. A edição de 2023 faz uma homenagem especial à senadora, que destinou emendas parlamentares para viabilizar o retorno da tradicional competição que já revelou grandes talentos do futebol brasileiro, nomes como os jogadores Endrick (Palmeiras) e Reinier (ex-Flamengo). O troféu do campeão foi batizado com nome da parlamentar. A competição ocorre no Taguaparque até 7 de janeiro. “Eu saí do esporte, mas ele não sai de mim. É uma grande satisfação apoiar torneios como o Arimatéia de Futsal. O esporte não apenas promove saúde e entretenimento, mas também desencadeia transformações significativas em vidas. Este torneio é um exemplo notável de comprometimento, e espero que ele continue a ser um desenvolvedor de crescimento e união no Distrito Federal. Que cada partida seja um momento de celebração e estímulo ao potencial extraordinário que o esporte oferece a todos”, afirmou a senadora Leila.