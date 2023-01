Frente pela enfermagem

O documento agora segue para plenário, onde será lido, e em seguida será feita a instalação e o lançamento oficial da Frente, da qual Dayse Amarílio

A distrital Dayse Amarílio conseguiu consegui reunir as oito assinaturas necessárias para criação da Frente Parlamentar em defesa da Implementação do Piso Salarial da Enfermagem no Distrito Federal.

Na verdade, nove assinaturas – além dela própria, apoiaram a iniciativa distritais de todas as vertentes políticas, desde os governistas Jorge Vianna e Iolanda Almeida até Paula Belmonte, do Cidadania, Gabriel Magno, do PT, Max Maciel, do PSOL.

O documento agora segue para plenário, onde será lido, e em seguida será feita a instalação e o lançamento oficial da Frente, da qual Dayse Amarílio deverá ser a presidente.

De acordo com a distrital, “é muito importante lutar pela efetivação do piso a nível nacional, já que esse é um direito constitucional conquistado pela categoria – e com a indicação das fontes de custeio para o SUS e hospitais filantrópicos já prevista em lei”. O nosso desafio agora é com a rede privada, diz Dayse.

“Vamos à luta para que os lucros exorbitantes das grandes redes de saúde sejam revertidos em favor de quem faz a assistência acontecer”, propõe ela.