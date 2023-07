Freirinhas brasileiras na Nicarágua

É que, contou ele, a polícia do regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, invadiu a casa das irmãs católicas brasileiras dos Pobres de Jesus Cristo

O deputado brasiliense Paulo Fernando comunicou que acionará formalmente o Itamaraty para cobrar providências sobre o que chamou de “aviltante violação dos direitos humanos e cíveis dos brasileiros”.

É que, contou ele, a polícia do regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, invadiu a casa das irmãs católicas brasileiras dos Pobres de Jesus Cristo, na cidade de León, e prendeu quatro freiras.

As religiosas já estavam há 7 anos no país e integravam a Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, que faz parte da Fraternidade O Caminho, fundada no Brasil. Oficialmente, 40 freiras e 44 religiosos foram expulsos da Nicarágua nos últimos cinco anos. O Governo já fechou mais de 3.300 organizações sociais.

O que revolta Paulo Fernando é que “a perseguição religiosa da Igreja Católica na Nicarágua foi classificada pelo Presidente Luiz Inácio apenas como uma disputa, tendo o Brasil, inclusive, proposto modificar, suavizar, o projeto de resolução da Organização dos Estados Americanos, que condena a repressão do Governo de Daniel Ortega”.

De acordo com o deputado, as freiras expulsas continuarão suas atividades em El Salvador, mas outras fundações perderam personalidade jurídica e todos os seus bens foram confiscados.

Paulo Fernando cobrou posições “das ONGs de direitos humanos, da Anistia Internacional, da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB e do coletivo de mulheres feministas, que nessa hora ficam no silêncio obsequioso diante da inércia do Itamaraty”.