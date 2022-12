Ainda por cima, acrescenta, “quando vejo o atual Congresso, no apagar das luzes, aprovar uma lei para permitir que políticos possam assumir direções das estatais”

Para o deputado Alberto Fraga, parece piada pronta: “mais de 500 anos depois do descobrimento do Brasil, o índio foi preso e Cabral será solto”.

Ainda por cima, acrescenta, “quando vejo o atual Congresso, no apagar das luzes, aprovar uma lei para permitir que políticos possam assumir direções das estatais, esquecendo-se do mensalão e petrolão, digo que estão botando a raposa para tomar conta do galinheiro”.