Fraga destaca “coragem” de advogado que desafia STF

Fica o registro de que, ao se aposentar, Sebastião Coelho havia declarado que saía em protesto contra o que estava sendo feito no Supremo

Enquanto corria no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos primeiros casos dos invasores dos palácios em 8 de janeiro, o deputado brasiliense Alberto Fraga foi à tribuna. Para surpresa geral, ele não citou fala de nenhum dos ministros do STF, mas do advogado do primeiro réu a ser julgado.

Tratava-se do ex-desembargador Sebastião Coelho, que se aposentou e agora advoga. Fraga disse que nunca viu ninguém tão corajoso. “Sebastião Coelho teve a firmeza de, diante dos 11 ministros reunidos, avisar que hoje não há ninguém mais odiado no País que os ministros do Supremo Tribunal Federal” e é “preciso muita coragem para isso, pois foi na cara deles”, disse o deputado.

Para Fraga, “teve a coragem de dizer o que milhões de brasileiros gostariam de dizer aos ministros do Supremo”.

Fica o registro de que, ao se aposentar, Sebastião Coelho havia declarado que saía em protesto contra o que estava sendo feito no Supremo. E, pode ser até coincidência, foi agora aberto um processo contra ele no Conselho Nacional de Justiça.