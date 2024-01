Formalizada junção de Planejamento e Fazenda

Quem estará à frente da pasta, como antecipou a coluna será Ney Ferraz Júnior, antes no Planejamento, a pasta que cuida do Orçamento

Já está no Diário Oficial o ato do governador Ibaneis Rocha unificou as secretarias de Planejamento e Fazenda, recriando a Secretaria de Economia. Quem estará à frente da pasta, como antecipou a coluna será Ney Ferraz Júnior, antes no Planejamento, a pasta que cuida do Orçamento A mudança tem como finalidade facilitar o andamento dos processos, juntando a gestão dos recursos à arrecadação.

O que se imagina é que Ney Ferraz dê andamento o que já fez ao longo de 16 meses na Secretaria de Orçamento e Planejamento, Ney realizou ações como: organizar o maior Refis da história do Distrito Federal; articular no Congresso a permanência do Fundo Constitucional do Distrito Federal; nomear 8 mil servidores em 2023 mesmo com arrecadação em baixa; coordenar a criação do plano de saúde dos funcionários públicos locais; definir a reforma previdenciária no DF; e negociar o reajuste salarial de 18% dos servidores do DF.