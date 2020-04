Flávia Arruda em defesa da assistência social

PUBLICIDADE 

A deputada Flávia Arruda (PL/foto), presidente da comissão especial que reformula o Programa Bolsa Família, solicitou ao governo federal que destine mais recursos ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o inclua nas ações emergenciais de combate ao coronavírus. Flávia alertou que deverá haver um crescimento dos índices de pobreza e uma sobrecarga no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Além de oferecer os benefícios, é necessário garantir que eles realmente cheguem a quem mais precisa. Neste momento de crise fica ainda mais claro que é preciso reforçar esta rede e que ela deve ser incluída nas ações emergenciais. É este o meu apelo ao governo federal”.

Tempos de ansiedade

A ansiedade nesses tempos de coronavírus afeta até aqueles que estão mais acostumados com situações de stress. Caso dos policiais federais. A Rede de Solidariedade da PF criou, por meio de uma plataforma de ensino à distância da Academia Nacional de Polícia um curso para que a sua equipe saiba lidar com a ansiedade nesses tempos de confinamento. O curso é uma parceria com o Instituto Augusto Cury.

Fique em casa!

Ontem, algumas lojas dentro das quadras comerciais do Sudoeste voltaram a funcionar. Em especial duas, que atuam respectivamente com vendas de cosméticos e de produtos de informática. A pergunta entre os moradores que moram perto é uma só: a fiscalização vai permitir isso?

CEB

Secretários e técnicos do GDF descartaram a possibilidade de atraso no cronograma de privatização da CEB, mesmo diante das excepcionalidades provocadas pela pandemia do coronavírus.

Irreversível.

Na última semana, o governador Ibaneis Rocha disse que o processo de venda da empresa, que segundo ele acumula débitos de mais de R$ 2 bilhões, é “irreversível” e que a medida continua sendo uma das prioridades de sua gestão.

Sem medalha

Pela primeira vez em muitos anos, no dia 1º de Abril, data em que se comemora o aniversário da Justiça Militar da União (JMU), o Superior Tribunal Militar (STM) deixou de realizar a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Militar. O evento foi adiado indefinidamente por conta da pandemia do coronavírus.

Na lista

Na lista dos agraciados este ano, está o secretário executivo da Secretaria de Projetos Especiais do DF (SEPE), o engenheiro pernambucano Roberto Andrade, que teve atuação destacada em órgãos do governo federal, tais como a secretaria nacional de Defesa Civil e secretarias dos ministérios da Ciência e Tecnologia e do Planejamento. Andrade tem trabalhado ao lado do titular da SEPE, secretário Everardo Gueiros, para dar início à via Transbrasília, que já e tida como a maior obra viária do Distrito Federal.