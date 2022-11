Fiador da democracia

“Sem ele”, diz o deputado, “teríamos afundado”. Chico Vigilante vai além: “sua nomeação foi a única coisa boa que Temer fez no governo”

O deputado Chico Vigilante avisa que não ficou preocupado com a repercussão de sua tese sobre bustos do ministro Alexandre de Moraes em todas as praças públicas do País.

E não está nem aí para os sites bolsonaristas que colocaram a ideia como prova de que, no fundo, Alexandre é petista.

Para Chico Vigilante, o ministro é hoje o maior fiador e o maior defensor da democracia no País e, portanto, da estabilidade política.

Merece, sim, todos os aplausos e os bustos em praça pública.

