Festa de tranquilidade

Na primeira sessão pós-feriado de Carnaval na Câmara Legislativa, nesta quinta-feira, 15, os distritais surpreenderam: em vez das costumeiras acusações de desordens e conflitos, concordaram em que a festa foi marcada pela tranquilidade.

O vice-presidente Ricardo Vale, contou ter passado por uma série de blocos de rua no Distrito Federal, distribuindo material informativo contra assédio sexual, e elogiou o que viu: “Famílias inteiras brincando o carnaval”. Ele destacou a atuação da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar:

“Já vi situações de excesso, em que foliões foram dispersados de forma agressiva e truculenta. Desta vez, me parece que agiram de forma tranquila e ajudaram no combate à violência contra as mulheres”. Max Maciel seguiu no mesmo tom:

“Rodei por bloquinhos de Brazlândia a Planaltina, vendo a importância da diversidade de uma das maiores festas do Brasil”.