Feriado dos servidores

Agora empenhada na campanha de Lula no segundo turno, a ex-candidata do PSOL ao Buriti, Keka Bagno, revoltou-se ao saber que o governador Ibaneis Rocha manteve o feriado do Dia do Funcionário Público na sexta-feira anterior ao domingo da eleição e, também, que não deu passe livre para esse domingo.

Acha que é tudo um golpe para esvaziar o comparecimento às urnas. Diante disso, resolveu propor um esforço coletivo pela carona. Adotou até um slogan: “possibilite que todas as pessoas tenham direito de ir e vir nas cidades do transporte mais caro do País, o Distrito Federal”.

Virou bandeira da esquerda

De todo jeito, a questão do transporte gratuito virou bandeira da esquerda. O distrital eleito Gabriel Magno, do PT, começou até campanha por um abaixo-assinado dirigido ao GDF para pedir metrô e ônibus de graça no dia 30 de outubro.

É que os partidos de esquerda acreditam que o índice de abstenções se deve ao grande número de eleitores pouco dispostos a gastar seu dinheiro em passagem ou sem dinheiro para isso. Sendo mais pobres, raciocinam, seriam potenciais votantes de Lula.