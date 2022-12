Fechado acordo para a Câmara Legislativa

Na verdade, Wellington já havia conseguido a maioria dos votos, mas a manobra de Prudente assegura a superação do embate interno do partido

O presidente da Câmara Legislativa e também presidente regional do MDB, Rafael Prudente, conduziu nesta terça-feira, 12, acordo que selou a unidade do partido na sucessão da Câmara Legislativa. Em encontro com os demais integrantes da bancada, o distrital Iolando desistiu formalmente de disputar a presidência em favor de Wellington Luiz.

Na verdade, Wellington já havia conseguido a maioria dos votos, mas a manobra de Prudente assegura a superação do embate interno do partido. Também participou do encontro o distrital Hermeto, que ganhará a presidência da estratégica Comissão de Assuntos Fundiários. Prudente faturou o encontro dos emedebistas, afirmando que isso mostra a unidade da bancada do partido.