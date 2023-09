Falta muita gente na segurança brasiliense

Afinal, a capital do Brasil, centro do poder do País, não pode ter seus quadros de segurança fragilizados

O deputado brasiliense Gilvan Máximo deu uma pausa em seus discursos de promoção de empresários locais e andou fazendo contas. Descobriu que há um déficit de mais de 3 mil bombeiros militares no Distrito Federal. Já na Polícia Civil a carência de quadros ultrapassa 5 mil agentes. E na Polícia Militar existem mais de 7 mil vagas a serem preenchidas. Por isso, avisou, “é de extrema urgência que o Governo Federal tenha sensibilidade para abrir novos concursos públicos, pois nossos heróis não podem ser explorados”. Afinal, a capital do Brasil, centro do poder do País, não pode ter seus quadros de segurança fragilizados. Para Gilvan Máximo, “a Polícia Civil e a Polícia Militar de Brasília são as melhores do Brasil, e o nosso Corpo de Bombeiros também, mas nós precisamos preencher essas vagas com concursos públicos federais”.