Ex-prefeito do Entorno vira deputado federal

Hildo do Candango prometeu buscar espaço para a região poder se desenvolver na geração de emprego

Hildo do Candango, conhecido como prefeito da vizinha Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno com mais de 220 mil habitantes, assumiu nesta terça-feira 12, cadeira de deputado federal, na vaga de Jefferson Rodrigues, que se licenciou para tratamento de saúde.

Citando seu município e as vizinhas Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Cocalzinho, Hildo do Candango prometeu buscar espaço para a região poder se desenvolver na geração de emprego, de oportunidades para aqueles que necessitam do poder público.

Fez um pronunciamento de estreia comparando sua cidade com Brasília, afirmando que “quem mora no Lago Sul, em locais de riqueza, não precisa do poder público, mas Águas Lindas e região do Entorno, 90% da população precisa de escola pública, de saúde pública e do Governo. É bom não minimizar o peso do Entorno. Hildo do Candango teve 45.418 votos para ficar na suplência do Republicanos. Se concorresse pelo Distrito Federal estaria na sexta vaga.