Evento com militares

Ele próprio policial militar de origem, o distrital João Hermeto quer fazer uma festa com o presidente Lula e as forças de segurança do Distrito Federal.

Lembrou que em 2009, o então presidente participou de evento com essa finalidade, sendo muito aplaudido pelos policiais.

Sugeriu agora ao Planalto que Lula repita a iniciativa, assinando diante das forças de segurança a medida provisória que aplicará o reajuste já aprovado pelo Congresso com recursos do Fundo Constitucional.

Quando Lula enfim mandou ao Legislativo o projeto que concedia o aumento, ainda que em duas etapas, já reuniu no Planalto parte da bancada federal.

Lá estavam parlamentares que apoiam o governo, como Leila Barros, Érika Kokay e Reginaldo Veras, além de emedebistas como o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz e o próprio Hermeto.