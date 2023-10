Estímulos para os programas de moradia

A iniciativa é do distrital Gabriel Magno, do PT, que considera o programa uma ação social das mais bem-sucedidas no País

A Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou nesta segunda-feira, 9, a Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do Programa Minha Casa, Minha Vida durante evento com as participações do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, Codhab, Marcelo Gomide, e de representantes de movimentos sociais por moradia.

A iniciativa é do distrital Gabriel Magno, do PT, que considera o programa uma ação social das mais bem-sucedidas no País.

“Não é apenas um programa de habitação. Além de dar acesso à moradia digna, o programa incentiva a indústria da construção civil e impacta na criação de milhares de empregos pelo País”, afirma o parlamentar.