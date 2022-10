Esquerda aposta no transporte gratuito

“Justiça dá ganho de causa à Defensoria Pública e determina a gratuidade do transporte público durante o segundo turno”

A decisão de garantir transporte público gratuito no dia do segundo turno, domingo, deixou a esquerda eufórica.

O governador Ibaneis Rocha aceitou decisão de juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, evitou recorrer e, mesmo prevendo despesas, decidiu pela gratuidade do metrô e dos ônibus braslienses. O distrital Fábio Félix, do PSOL, comemorou: “Justiça dá ganho de causa à Defensoria Pública e determina a gratuidade do transporte público durante o segundo turno”.

Já Keka Bagno, que disputou o Buriti pelo PSOL e teve só 13 mil votos, foi mais longe. “Vai ter transporte gratuito SIM para votar domingo! Ibaneis Rocha não impedirá a população de ir votar 13”.

É que se parte do pressuposto que grande parte das abstenções se deram por parte da população sem dinheiro para pagar o transporte para ir votar.

Mesmo que não haja qualquer estudo que confirme essa tese. Mas não deixa de ser uma forma de mobilizar os militantes.