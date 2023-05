Esquenta debate sobre área verde no Lago Norte

Foi reação capitaneada pela prefeitura que conseguiu a suspensão audiência, prevista para o dia 16 de maio

O adiamento da audiência pública que analisaria o loteamento de uma área verde no Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o Parque das Garças, não bastou para acalmar os debates na comunidade do Lago Norte.

Foi reação capitaneada pela prefeitura que conseguiu a suspensão audiência, prevista para o dia 16 de maio. O desejo oficial de parcelar a área permanece, contudo. Pela proposta, a ponta da Península Norte é dividida em duas.

A área usada pelo Clube do Congresso – contígua, mas não integrante ao Parque – ocupa majoritariamente a metade voltada para o Plano Piloto e nela ficariam cinco lotes comerciais e de serviços. Já a parcela voltada para o Norte permaneceria como o Parque das Garças. A Terracap alega que essa seria a forma de indenizá-la, pois era dona da área ocupada pelo Clube do Congresso.

A área comercial viraria uma espécie de Pontão Norte, semelhante ao Pontão do Lago Sul. Com área total de 6.300 metros quadrados, os lotes comerciais seriam posicionados lado a lado, em uma espécie de bloco comercial, voltado para o Lago Paranoá.

O gabarito proposto prevê dois andares, chegando a 8,5 metros de altura. Seriam implantados, ainda, ciclovia, bicicletário e estacionamento para 325 carros. Os moradores alinhados à Prefeitura alegam que haveria problemnas ambientais, poluição sonora, de segurança pública e de trânsito.

Além disso, pelo fato de estar na extremidade da Península Norte, alegam que o empreendimento não atrairá bons negócios e que haverá deterioração do espaço. A proposta alternativa é suspender o loteamento, incorporando-se ao Parque das Garças a área antes ocupada pelo Clube do Congresso.