Espaço especial para vítimas de violência

Lei proposta pela distrital Dayse Amarilio estabelece a criação de um local reservado nas unidades de saúde do Distrito Federal para atendimento às vítimas

Mulheres vítimas de violência terão um local especial para atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Promulgada pela Câmara Legislativa, lei proposta pela distrital Dayse Amarilio estabelece a criação de um local reservado nas unidades de saúde do Distrito Federal para atendimento às vítimas de violência doméstica.

Para a parlamentar que, é enfermeira obstetra há 23 anos e conhece de perto a realidade dos atendimentos às vítimas na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, além das inúmeras violências a que as mulheres são submetidas, e acabam culminando em morte, as vítimas de violência doméstica são revitimizadas constantemente.

“Um exemplo é quando procuram atendimento, elas precisam enfrentar a fila normal, sem prioridade, e acabam sendo constrangidas por estar no mesmo local que os demais pacientes”, diz. “O constrangimento é tamanho que por vezes essa vítima não vai até às unidades, piorando ainda mais sua saúde física e mental”, completa.