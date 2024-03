Quem diria, ao participar do lançamento do Plano Juventude Negra Viva em Ceilândia, com a presença do presidente Lula, deputada brasiliense Érika Kokay foi reconhecida pelo rapper GOG.

É o nome artístico de Genival Oliveira Gonçalves, considerado um dos pioneiros do Hip Hop Brasiliense. Nasceu em Sobradinho, mas sua música é conhecida em todo o Distrito Federal.

O Rapper foi mais longe. Virando-se para seus seguidores, deu o recado. “Essa aqui é nossa” disse GOG, apontando para Erika.