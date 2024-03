Ensaio geral para a união da esquerda

No encontro, membros do PT, PSOL, PSB, PDT, PV, Rede, PCdoB e Cidadania discutiram as posições que serão adotadas diante de discussões

Representantes da oposição ao governo Ibaneis se reuniram, na noite da segunda-feira, 11, durante jantar na residência do presidente do PV, Eduardo Brandão, no Lago Sul, para discutir a reorganização da esquerda diante dos desafios que estão colocados na seara política do Distrito Federal.

No encontro, membros do PT, PSOL, PSB, PDT, PV, Rede, PCdoB e Cidadania discutiram as posições que serão adotadas diante de discussões como o PPCUB e PDOT, a preservação do patrimônio da cidade, o acesso da população a serviços públicos de qualidade, a luta contra a privatização e, claro, a organização do campo político para a disputa em 2026.

Apareceram por lá os presidentes regionais do PT, Jacy Afonso; do PSB, Rodrigo Neves; e, pela primeira vez nos últimos tempos, do Cidadania, Marcelo Aguiar. Também estavam, entre outros, os deputados Érika Kokay, Reginaldo Veras, Max Maciel, Fábio Félix e Gabriel Magno, além do ex-governador Rodrigo Rollemberg e do ex-secretário executivo da Justiça, Ricardo Cappelli.

Ocupando sempre espaço central nas imagens estava o ex-candidato ao Buriti Leandro Grass, do PV. Afinal, um dos motivos da reunião, foi apoiar o restabelecimento dos direitos políticos de Grass, cassados pela Justiça Eleitoral.